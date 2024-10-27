"هل تعلو العين عن الحاجب؟".. أحمد الطيب يعلق على مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكأس القطرية و"بي إن سبورتس"، على مباراة النادي الأهلي أمام نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

وكتب الطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "خسارة العين فى قطر من الغرافة بالأربعة من شهر فات، ثم الخسارة في الإمارات من الهلال بالخمسة، من اسبوع فات ثم التعادل أمس في الامارات مع دبا الحصن فى الدورى، لا يعنى أن الأهلى سيفوز و بسهولة على العين وصيف العالم أمام ريال مدريد 2018 بمشاركة وأهداف حسين الشحات و هو لاعباً فى العين".

وأضاف: "العين حالياً هو حامل لقب بطل آسيا بعد أن هزم الهلال والنصر، بأسطول محترفيهم نهاية الموسم الماضى قبل الفوز باللقب".

واختتم الطيب: "هذا الموسم سجل خارج ملعبه فى الغرافة هدفين و سجل فى الهلال القوى أربعة أهداف هدافه المغربى سفيان رحيمى فورمة عظيمة، ونشوف هل تعلو العين على الحاجب ونعرف مين السبب فى الحب، ( الأهلى ولا العين)".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك، في نهائي البطولة، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.