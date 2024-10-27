صمود الجانرز وانطلاقة الريدز.. أبرز الإحصائيات لمباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على أرسنال اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعرض لكم "مصراوي" أبرز 6 إحصائيات لمباراة أرسنال وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي:

1.فاز آرسنال في آخر مباراتين على أرضه في الدوري الممتاز ضد ليفربول، آخر مرة حقق سلسلة انتصارات أكبر كان بين عامي 2004 و2006 (4 مرات متتالية).

2.نجح ليفربول في التسجيل خلال آخر 17 مباراة في الدوري الممتاز ضد آرسنال منذ التعادل السلبي 0-0 في أغسطس 2015.

3.لم يخسر أرسنال في آخر أربع مباريات بالدوري الممتاز ضد ليفربول (فاز 2 وتعادل 2)، وحصد نقاط من هذه المباريات الأربع (8) أكثر مما حصل عليه في 14 مباراة ضد الريدز قبل ذلك ( 7 نقاط من فوز و4 تعادلات و9 خسارات).

4.بعد خسارته ضد بورنموث في المباراة الماضية 2-0، يمكن لأرسنال أن يخسر في مباراتين متتاليتين في الدوري الممتاز لأول مرة منذ 31 ديسمبر 2023 (2-0 ضد وست هام، و2-1 ضد فولهام).

5.قبل رحلته إلى بورنموث، خسر الجانرز مباراة واحدة فقط من أول 25 مباراة بالدوري في عام 2024 (فاز في 21 وتعادل 3 مرات).

6.إذا فاز ليفربول بهذه المباراة، فستكون ثاني أفضل بداية له على الإطلاق في موسم الدوري الممتاز بعد تسع مباريات (24 نقطة - حاليًا 21)، والمناسبة الوحيدة الأخرى التي حصد فيها 24 نقطة أو أكثر في تلك المرحلة من موسم الدوري الممتاز كانت في موسم 2019-20، عندما فاز باللقب آخر مرة (25 نقطة من 8 فوز وتعادل).