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بعد 3 أشهر فقط.. طارق العشري يعلن الرحيل عن النصر الليبي لهذه الأسباب

04:58 م الأحد 27 أكتوبر 2024

طارق العشري

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كتب- محمد خيري:

كشف طارق العشري نجم الكرة المصرية السابق، سبب رحيله عن تدريب نادي النصر الليبي، بعد 3 أشهر من توليه المسئولية.

وقال طارق العشري، في تصريحات إذاعية: "هناك ظروف أسرية تطلبت بإلحاح رحيلي عن نادي النصر الليبي، بعد تواجدي معهم منذ 3 أشهر فقط".

وأضاف طارق العشري: "كنت مرتبطا برئيس النادي الليبي، وتردد أنه سيستقيل عن النادي وهو من يصرف ويتعاقد وحال رحيله سيحدث فرق كبير لذلك فضلت الاعتذار والرحيل بشكل رسمي بسبب ظروف الأسرية أيضًا".

وتابع: "لا توجد عروض في الوقت الحالي، لكن سنرى كيف ستسير الأمور في الوقت المقبل، وخرجت من تجربة الاتحاد التي كانت تجربة مميزة ومن بعدها النصر الليبي، لذلك أحتاج للراحة حاليًا".

وأتم تصريحاته تصريحاته: "أكملت واجبي، مع نادي الاتحاد وأدينا بشكل جيد، باستثناء بعض الفترات في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي".

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