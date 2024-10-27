"وقع 8 مرات بمصيدة التسلل".. ماذا قدّم مبابي في الكلاسيكو الأول مع ريال مدريد أمام برشلونة؟

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خاض النجم الفرنسي كيليان مبابي مساء أمس السبت أول كلاسيكو له بقميص ريال مدريد حين استضافوا نظيرهم برشلونة.

صاحب الـ 25 عامًا شارك أساسيًا وأكمل اللقاء ولكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف فقط سدد 3 كرات على المرمى، فيما أهدر فرصتين خطيرتين للتسجيل وقام بمراوغة واحدة ناجحة من أصل 4 مراوغات قام بها.

ولمس اللاعب المنضم لصفوف الريال قادمًا من باريس بالانتقالات الصيفية الماضية الكرة خلال المباراة 27 مرة مررها 13 مرة لزملائه بنسبة نجاح 100%.

وأرسل اللاعب الدولي كرتين طوليتين صحيحتين، فيما فاز بالتحام أرضي وحيد من أصل 5 وخسر حيازة الكرة في 9 مرات، بينما وقع في مصيدة التسلل 8 مرات.

وخسر فريق ريال مدريد برباعية نظيفة على يد نظيره برشلونة مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني في لقاء سجل خلاله لامين يامال هدفًا.

وتوقف رصيد فريق ريال مدريد عقب الخسارة عند 24 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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