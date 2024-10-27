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بعد واقعة لامين يامال .. ريال مدريد يُدين العنصرية وكراهية الأجانب

02:43 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    ريال مدريد وبرشلونة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أدان نادي ريال مدريد الإسباني بشدة أي سلوك ينطوي على العنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف بكرة القدم.

ويأتي هذا في وقت أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى تعرض لاعب برشلونة لامين يامال لعنصرية خلال مباراة فريقه والريال.

وذكر نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد:"يدين ريال مدريد بشدة أي سلوك ينطوي على العنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويأسف بشدة للإهانات التي وجهها بعض المشجعين الليلة الماضية في أحد أركان الملعب".

وأتم النادي بيانه بـ:"فتح ريال مدريد تحقيقاً لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المؤسفة والدنيئة، ومن أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية ذات الصلة".

وخسر فريق ريال مدريد برباعية نظيفة على يد نظيره برشلونة مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني في لقاء سجل خلاله لامين يامال هدفًا.

وتوقف رصيد فريق ريال مدريد عقب الخسارة عند 24 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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ريال مدريد وبرشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو لامين يامال
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