"تشيلسي مهتم به وتفوق على هاري كين".. كشف رد آينتراخت على ليفربول بخصوص ضم عمر مرموش

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رد مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني على نظرائهم في ليفربول بخصوص إمكانية التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش.

وذكرت صحيفة thesun اليوم الأحد أن مسؤولي نادي آينتراخت قد حددوا لنظرائهم في ليفربول مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل مرموش الذي يرتبط بعقد معهم حتى عام 2027.

وألمحت الصحيفة إلى تفوق مرموش على هاري كين لاعب بايرن ميونخ في جدول هدافي الدوري الألماني، واصفة صاحب الـ 25 عامًا بـ "محمد صلاح الجديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي تشيلسي الإنجليزي يبدون اهتماماً بضم مرموش أيضًا.

ويحتل فريق آينتراخت المركز السادس برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن يونيون برلين صاحب المركز الخامس.

صاحب الـ 25 عامًا شارك مع آينتراخت خلال الموسم الجاري 2024/25 في 11 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 لزملائه.

وخاض مرموش بقميص فريقه في الدوري الألماني بالموسم الجاري 7 مباريات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 لزملائه.

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