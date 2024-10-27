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"اللي بيحصل مش طبيعي".. أول تحرك من الزمالك ضد كاف

10:28 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التصعيد بشكل رسمي ضد عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، التي فرضها على خلفية مباراة السوبر الأفريقي الماضية.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أنه سيتم تقديم تظلم على العقوبة واحتجاج على اللوائح التي تم الاستناد لها في هذه القرارت.

وأوضح المصدر أنه هناك حالة كبيرة من الغضب داخل مجلس الزمالك من هذه القرارات ويرى أن ما يحدث غير طبيعي ولم يصمت النادي تجاه هذه العقوبة وسيتم التصعيد على أعلى مستويات.

وأضاف المصدر، أن هناك فريق انسحب من الدور قبل النهائي وتم فرض عقوبة عليه 40 ألف دولار، في حين تم فرض عقوبة على الزمالك 300 ألف دولار للتهديد بالانسحاب.

وكان الاتحاد الأفريقي أصدر عقوبات على الزمالك بسبب السوبر الأفريقي وجاءت كالتالي:

-تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب

-ايقاف شيكابالا 3 مباريات في افريقيا بسبب التحريض على الانسحاب وغرامة 10 ألاف دولار

-ايقاف ناصر منسي 3 مباريات و غرامة 10 الاف دولار على اللاعب

-تعليق غرامة 100 ألف دولار علي الزمالك في حالة تكرار الاحداث

نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي السوبر الأفريقي
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