"قمة إنجليزية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

تقام اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، العدد من المباريات، في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة عدد من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتشهد بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم، واحدة من أقوى المباريات، حينما يلاقي فريق ليفربول نظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

الدوري الإنجليزي:

وست هام ضد مانشستر يونايتد، 5 مساءً، بي إن سبورتس 1.

كريستال بالاس ضد توتنهام، 5 مساءً، بي إن سبورتس اكسترا 1.

تشيلسي ضد نيوكاسل، 7:30 مساءً، بي إن سبورتس 1.

أرسنال ضد ليفربول، 7:30 مساءً، بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني:

ليجانس ضد سيلتا فيجو، 4 عصراً، بي إن سبورتس 3.

خيتافي ضد فالنسيا، 6:15 مساءً بي إن سبورتس 3.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد، 8:30 مساءً، بي إن سبورت 3.

ريال سوسيداد ضد أوساسونا، 11 مساءً، بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني:

بوخوم ضد بايرن ميونيخ، 5:30، بي إن سبورتس 5.

يونيون برلين ضد فرانكفورت، 7:30 مساءً بي إن سبورتس 4.

هايدنهايم ضد هوفنهايم، 9:30 مساءً، بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي:

ليون ضد أوكسير، 5 مساءً، بي إن سبورتس 4.

مونبيليه ضد تولوز، 7 مساءً، بي إن سبورتس 6.

ستراسبورج ضد نانت، 7 مساءً بي إن سبورتس 3.

نيس ضد موناكو 7 مساءً، بي إن سبورتس اكسترا 2.

مارسيليا ضد باريس سان جيرمان، 10:45 مساءً بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي:

بارما ضد إمبولي، 2:30 ظهراً الساعة، "عبر يوتيوب".

لاتسيو ضد جنوى، 5 مساءً، "عبر يوتيوب".

مونزا ضد فينيسيا، 5 مساءً، "عبر يوتيوب".

إنتر ميلان ضد يوفنتوس، 8 مساءً، عبر "يوتيوب.

فيورنتينا ضد روما، 10:45 مساءً، "عبر يوتيوب".

دوري نجوم قطر:

الوكرة ضد السد القطري، 5:30، الكأس.

العربي ضد نادي قطر، 7:30، الكأس.

الدحيل ضد الغرافة، 7:30، الكأس.

الدوري الإماراتي:

البطائح ضد النصر الإماراتي، 2:55 ظهراً، أبو ظبي الرياضية.

شباب الأهلي ضد الشارقة، 6:30 مساءً أبو ظبي الرياضية.