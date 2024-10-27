مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

لامين يامال يسجل رقماً تاريخياً في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

12:31 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

لامين يامال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نجح النجم الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة، في تحقيق رقماً تاريخياً في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وحقق برشلونة فوزاً كبيراً، على حساب نظيره ريال مدريد برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري الإسباني.

وتمكن يامال، من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، في مرمى ريال مدريد، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو، بعمر 17 عاماً و 105 يوماً.

وعزز فريق برشلونة الإسباني صدارته في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد برصيد 24.

أقرأ أيضاً:
"لا يعرف الهزيمة".. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الإماراتية قبل مواجهة العين

أحمد شوبير يعلق على أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

لامين يامال برشلونة كلاسيكو ريال مدريد الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو