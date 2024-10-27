لامين يامال يسجل رقماً تاريخياً في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

كتب - يوسف محمد:

نجح النجم الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة، في تحقيق رقماً تاريخياً في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وحقق برشلونة فوزاً كبيراً، على حساب نظيره ريال مدريد برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري الإسباني.

وتمكن يامال، من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، في مرمى ريال مدريد، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو، بعمر 17 عاماً و 105 يوماً.

وعزز فريق برشلونة الإسباني صدارته في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد برصيد 24.

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