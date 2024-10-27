مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

برشلونة يقسو على ريال مدريد برباعية نظيفة في الدوري الإسباني

12:09 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

برشلونة وريال مدريد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال 11 بالدوري الإسباني.

وأحرز رباعية الفريق الكتالوني في اللقاء كلا من، روبرت ليفاندوفسكي هدفين، هدف لصالح لامين يامال، قبل أن يسجل النجم البرازيلي رافينيا، الهدف الرابع لبرشلونة.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف فريق ريال مدريد عند النقطة 24 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لامين يامال يسجل رقماً تاريخياً في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو