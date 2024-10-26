"ليفاندوفيسكي يقود الهجوم".. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإٍسباني

كتب - يوسف محمد:

استقر هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل فريق ريال مدريد.

وجاء تشكيل برشلونة للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

ويدخل فريق برشلونة اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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