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"ثلاثي هجومي".. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

09:09 م السبت 26 أكتوبر 2024

برشلونة وريال مدريد

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره برشلونة، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، معقل فريق ريال مدريد.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كليان مبابي.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة في صدارة ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة.

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