طاقم الطائرة يحتفل بلاعبي النادي الأهلي بعد الفوز بالسوبر (صور)

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كتب - يوسف محمد:

حرص طاقم الطائرة، العائد على متنها بعثة النادي الأهلي من الإمارات إلى القاهرة، بالاحتفاء بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التتويج ببطولة السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وقام طاقم الطائرة، بتقديم تورتة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق وباقي أعضاء الفريق، عليها شعار النادي الأهلي، لتهنئة المارد الأحمر بالتتويج ببطولة السوبر المصري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، إلى القاهرة قادمة من الإمارات، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري، على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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