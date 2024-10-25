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باتريس موتسيبي يعلن ترشحه لانتخابات الاتحاد الأفريقي

08:19 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

باتريس موتسيبي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ترشحه لانتخابات الاتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة، المقرر إقامتها في مارس من العام المقبل 2025.

ومن المقرر إقامة انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في 12 من شهر مارس المقبل 2025، في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.

ويطمح موتسيبي في أن تكون هذه هى الولاية الثانية له، على رأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق أن موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، سيكون سيكون يوم 12 نوفمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن باتريس موتسيبي، تمت تزكيته في انتخابات الاتحاد الأفريقي الماضية، في مارس 2021، خلفاً للملجاشي أحمد أحمد.
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باتريس موتسيبي انتخابات الإتحاد الإفريقي كاف
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