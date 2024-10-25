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9 صور من احتفال محمد مجدى أفشة بعد الفوز بالسوبر المصري

06:38 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
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كتب - يوسف محمد:

واصل نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، الاحتفال بالتتويج ببطولة السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية للبطولة.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونشر محمد مجدى أفشة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور، خلال احتفاله بلقب، وعلق عليها: "17 بطولة مع النادي الاهلي الحمد الله طبعا، مفيش حد بيكسب على طول، لكن أنا حاسس بشعور الناس وهي زعلانه ع السوبر الأفريقي".

وأضاف: "كنت متأكد من وقفة جمهور الاهلي وراء فريقه في اي ظروف ولحد ما الاهلي يكسب تاني، علي الحلوه والمره يا أهلي معندناش أعلى منك ومبروك يا رجالة الاهلي".

ورفع الأهلي رصيد بطولاته في السوبر المصري، إلى البطولة رقم 15، ليعزز صدارته في قائمة أكثر الفرق تتويجاً بكأس السوبر المصري.

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محمد مجدى أفشة السوبر المصري الأهلي الزمالك
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