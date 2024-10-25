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الكشف عن حكام مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات الأفريقية

02:07 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على حكام مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا، في ختام مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كاب فيردي، يوم 15 نوفمبر المقبل، في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغربي، فيما تقام مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا، في إطار الجولة السادسة يوم 19 من الشهر ذاته.

ويدير مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي تحكيمياً، في الجولة الخامسة تحكيمياً كلا من حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه حكم ساحة، ويعاونه أدو هيرمان ديزيريه نجوه حكم مساعد أول، حكم مساعد نوهو واتارا مساعد ثان، وحكماً رابعاً هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

وجاء طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة السادسة كالتالي، عبدالله جاميه حكم ساحة، ويعاونه مصطفى بويانج حكم مساعد أول،عبد العزيز بوليل جاو حكم مساعد ثانٍ وحكماً رابعاً لامين جاميه.

وكان المنتخب المصري، ضمن الصعود إلى بطولة أمم أفريقيا 2025، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الأربع جوالات الماضية، ليحصد العلامة الكاملة ويضمن الصعود إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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منتخب مصر كاب فيردي بتسوانا التصفيات الأفريقية التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025
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