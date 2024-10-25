الاتحاد الأفريقي يعلن موعد مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات الأفريقية

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي منتخب مصر أمام كلاً من كاب فيردي وبوتسوانا، في ختام مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة منتخب مصر أمام منتخب كاب فيردي، في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يوم 15 نوفمبر المقبل، في التصفيات الأفريقية "الملعب الوطني بكاب فيردي"، في تمام الساعة السادسة مساءً.

كما تقام مباراة الجولة السادسة من التصفيات أمام منتخب بوتسوانا، يوم 19 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان المنتخب المصري، ضمن الصعود إلى بطولة أمم أفريقيا 2025، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الأربع جوالات الماضية، ليحصد العلامة الكاملة ويضمن الصعود إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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