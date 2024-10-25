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الدوري الإنجليزي.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:01 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الجمعة 25 أكتوبر، بداية الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مواجهات في الدوريات الكبرى الأخرى.

ويلاقي ليستر سيتي نظيره نوتنجهام في افتتاح الجولة التاسعة، بينما يواجه إسبانيول نظيره إشبيلية في الدوري الإسباني.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد نوتنجهام فورست - 10 مساء - beIN Sports 1

الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إشبيلية - 10 مساء - beIN Sports 3

الدوري الألماني

ماينز ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 9.30 مساء - beIN Sports 5

الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد كالياري - 7.30 مساء - AD Sports Premium 1

تورينو ضد كومو - 9.45 مساء - STC

الدوري السعودي

القادسية ضد ضمك - 5.40 مساء - SSC 1 HD

الخلود ضد النصر - 6 مساء - SSC Extra 1 HD

الاهلي ضد الأخدود - 9 مساء - SSC 1 HD

الدوري الفرنسي

ستاد رين ضد لو آفر - 9.454 مساء - beIN Sports 4

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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة جدول مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الألماني
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