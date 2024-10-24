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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الزمالك وحصد لقب كأس السوبر المصري

11:10 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
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    الأهلي ضد الزمالك
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    فريق الأهلي
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    إحماءات الأهلي (1)
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كتب - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6.

وكان قد انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لتحسم ركلات الترجيح المباراة المثيرة.

وجاء ذلك عقب فوز الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في يوم الجمعة 27 سبتمبر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر، في بطولة كأس كأس إنتركونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي القادمة الأهلي الزمالك كأس السوبر المحلي نهائي السوبر المصري
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