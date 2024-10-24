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وفاة لاعب منتخب المغرب السابق عن عمر يناهز 35 عاماً

10:23 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    عبد العزيز برادة (1)
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    المغربي عبد العزيز برادة
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    المغربي عبدالعزيز برادة لاعب مارسيليا السابق
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كتب - يوسف محمد:

توفي اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة، لاعب مارسيليا وخيتافي الإٍسباني السابق، إثر أزمة قلبية.

ورحل عبد العزيز برادة عن عالمنا، عن عمر يناهز 35 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ولعب برادة للعديد من الأندية، منها خيتافي الإسباني، مارسيليا الفرنسي، الجزيرة الإماراتي.

وسبق لبرادة المشاركة رفقة منتخب المغرب، في 28 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف.

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عبد العزيز برادة أزمة قلبية وفاة عبد العزيز برادة منتخب المغرب
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