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أول تعليق لمحمد صلاح بعد خروجه من ترشيحات الأفضل في إفريقيا

09:08 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    محمد صلاح رفقة زوجته_Easy-Resize.com
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    محمد صلاح
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مراسل - مصراوي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2024.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة غياب لاعب ليفربول، محمد صلاح، لأول مرة منذ 7 سنوات "2017".

وقال مصدر مقرب من صلاح في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إنه لم يتواصل أحد من منظمي الجائزة مع اللاعب منذ فترة طويلة.

وأوضح المصدر أن آخر تواصل بين منظمي جائزة أفضل لاعب إفريقي كان من سنتين أو ثلاث من أجل حضور أحد الحفلات.

الجدير بالذكر أن صلاح ساهم في 39 هدفا خلال جميع المباريات التي شارك بها مع ليفربول في موسم 2023/24 (سجل 25 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة).

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