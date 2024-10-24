كولر وجوميز.. كاف يعلن القائمة النهائية للمنافسين على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا عن موسم 2023/24.

وشهدت القائمة تواجد مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، وإيمرس فاي قائد منتخب كوت ديفوار.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن حفل توزيع جوائز الأفضل سيقام يوم 16 ديسمبر، في المدينة المغربية مراكش.

للإطلاع على القائمة النهائية المرشحة لأفضل مدرب طالع الصورة التالية:

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