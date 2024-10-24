دون صلاح..القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي عن موسم 2023/24

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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي عن موسم 2023/24.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول عن القائمة، مع تواجد أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، وسفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي

1.أشرف حكيمي (باريس والمغرب)

2.سفيان رحيمي (العين والمغرب)

3.أدينجرا (برايتون وكوت ديفوار)

4.ويليامز (صنداونز وجنوب إفريقيا)

5.لوكمان (أتالانتا ونيجيريا)

6.تروست إيكونج (الخلود ونيجيريا)

7.سيرهو جيراسي (دورتموند وغينيا)

8.مبيمبا (مارسيليا والكونغو)

9.أمين جويري (ستاد رين والجزائر)

10.تابسوبا (ليفركوزن وبروكينا)

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