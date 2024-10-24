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دون صلاح..القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي عن موسم 2023/24

07:50 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    سفيان رحيمي
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    أشرف حكيمي
  • عرض 15 صورة
    أديمولا لوكمان يسجل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا في مرمى أنجولا
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    أشرف حكيمي
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    سفيان رحيمي
  • عرض 15 صورة
    النجم المغربي سفيان رحيمي
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي ووالدته
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 15 صورة
    ويليامز حارس جنوب أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا
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    مهاجم منتخب الكونغو الديموقراطية جونيور كابانغا ومدافعه تشانسل مبيمبا يحتفلان بتسجيل هدف المبارة الوحيد في شباك المغرب اثناء مواجهتهما في اطار كاس الامم الافريقية في اوييم الغابونية، 16 ك2/يناير 2016
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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي عن موسم 2023/24.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول عن القائمة، مع تواجد أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، وسفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي

1.أشرف حكيمي (باريس والمغرب)

2.سفيان رحيمي (العين والمغرب)

3.أدينجرا (برايتون وكوت ديفوار)

4.ويليامز (صنداونز وجنوب إفريقيا)

5.لوكمان (أتالانتا ونيجيريا)

6.تروست إيكونج (الخلود ونيجيريا)

7.سيرهو جيراسي (دورتموند وغينيا)

8.مبيمبا (مارسيليا والكونغو)

9.أمين جويري (ستاد رين والجزائر)

10.تابسوبا (ليفركوزن وبروكينا)

القائمة المرشحة لأفضل لاعب إفريقي (2)

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