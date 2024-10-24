الأهلي والزمالك.. قائمة المرشحين لأفضل نادي في إفريقيا 2023/24

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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل نادي في إفريقيا عن الموسم المنقضي 2023/24.

وشهدت القائمة تواجد الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى الترجي التونسي صنداونز الجنوب إفريقي.

قائمة أفضل نادي في إفريقيا

1.الأهلي المصري

2.الزمالك المصري

3.صنداونز الجنوب إفريقي

4.الترجي التونسي

5.سيمبا التنزاني

6.يانج افريكانز التنزاني

7.مازيمبي الكونغولي

8.بيترو أتليتكو الأنجولي

9.دريمز الغاني

10.نهضة بركان المغربي

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل لقارة إفريقيا عن موسم 2023/24، يوم 16 ديسمبر في دولة المغرب.

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