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الأهلي والزمالك.. قائمة المرشحين لأفضل نادي في إفريقيا 2023/24

06:38 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
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    الزمالك (5)
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    صنداونز
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    الأهلي و يانج أفريكانز (3)
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    فريق الترجي التونسي
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    لاعبي فريق سيمبا
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    فريق مازيمبي الكونغولي
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    فريق بترو أتليتكو الأنجولي، أندرسون كروز
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    مهاجم نهضة بركان يوسف الفحلي ارتبط اسمه بالزمالك ولكن نفى أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك فتح مفاوضات معه ولكن لم يحسم أمر وجود اهتمام من عدمه
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    فريق دريمز الغاني
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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل نادي في إفريقيا عن الموسم المنقضي 2023/24.

وشهدت القائمة تواجد الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى الترجي التونسي صنداونز الجنوب إفريقي.

قائمة أفضل نادي في إفريقيا

1.الأهلي المصري

2.الزمالك المصري

3.صنداونز الجنوب إفريقي

4.الترجي التونسي

5.سيمبا التنزاني

6.يانج افريكانز التنزاني

7.مازيمبي الكونغولي

8.بيترو أتليتكو الأنجولي

9.دريمز الغاني

10.نهضة بركان المغربي

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل لقارة إفريقيا عن موسم 2023/24، يوم 16 ديسمبر في دولة المغرب.

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