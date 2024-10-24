"فوز برشلونة وليفربول".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

وشهدت أمس الأربعاء، إقامة عدد كبير من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، أبرزها فوز فريق برشلونة على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن يتعادل مع ستاد بريست 1-1.

أتالانتا يتعادل مع سيلتك 0-0.

إنتر ميلان يفوز على يانج بويز 1-0.

دينامو زغرب يفوز على سالزبورج 2-0.

ليفربول يفوز على لايبزج 1-0.

مانشستر سيتي يفوز على سبارتا براج 5-0.

فينورد يفوز على بنفيكا 3-1.

برشلونة يفوز على بايرن ميونخ 4-1.

ليل يفوز على أتليتكو مدريد 3-1.

الدوري الأوروبي

جالاتا سراي يفوز على إيفلسبورج 4-3.

بودو جليمت يفوز على سبورتنج براجا 2-1.

دوري أبطال أسيا

فيسل كوبي يفوز على أولسان هيونداي 2-0.

شنجهاي الصيني يفوز على كاواساكي فرونتال 2-0.

كأس ليبرتادوريس

أتليتكو منيرو يفوز على ريفربليت 3-0.

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