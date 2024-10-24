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ستوري نجوم كرة القدم.. نعي أشرف داري لزميله.. الحضري في الجيم.. مران الأهلي

12:45 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
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    أحمد عبد القادر
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    رضا سليم
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    عمرو السولية
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    جود بيلنجهام
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    محمد النني
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    محمد عبد المنعم
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    وسام أبو علي
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    أشرف داري
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    كريم بنزيما_1
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    عصام الحضري
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

كما نشر رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له رفقة زميله بالفريق يحيى عطية الله.

ونعى أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب فريق اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف، الذي وافته المنية.

وقام محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، بنشر صورة له رفقة لاعبي الفريق الفرنسي.

ونشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، على نشر صورة له، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر محمد النني، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام عصام الحضري، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

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ستوري نجوم كرة القدم انستجرام نجوم كرة القدم نعي أشرف داري لزميله الحضري في الجيم مران الأهلي جود بيلينجهام وسام أبو علي محمد عبد المنعم عمرو السولية كريم بنزيما محمد النني عصام الحضري
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