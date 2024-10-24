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"قمة الأهلي والزمالك في السوبر".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

08:01 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

مواعيد مباريات اليوم

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كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

السوبر المصري:

بيراميدز ضد سيراميكا.. الرابعة وخمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

الأهلي ضد الزمالك.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

الدوري الأوروبي:

فيرينكفاروسي ضد نيس.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

آينتراخت فرانكفورت ضد ريجاس فوتبولا سكولا.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

روما ضد دينامو كييف.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

فنربخشة ضد مانشستر يونايتد.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

دوري روشن:

العروبة ضد الشباب.. السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الوحدة ضد الخليج.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الرياض ضد اتحاد جدة.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم السوبر المصري الدوري الأوروبي دوري روشن
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