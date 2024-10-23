مشابهة لثلاثي الزمالك.. ماذا حدث للاعب العين بعد الاعتداء على فرد أمن بالدوري الإماراتي؟ (صور وفيديو)

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كتبت-هند عواد:

تعرض ثنائي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، لأزمة في الإمارات، خلال مشاركة الفريق في السوبر المصري للأندية الأبطال، وبالتحديد بعد مباراة بيراميدز في نصف النهائي.

ونشبت مشادة بين ثلاثي الزمالك وأحد أفراد الأمن المنظمين، ويخضعون حاليا للمحاكمة في الإمارات، بتهمة التعدي على هذا الفرد.

وسبق وحدثت مثل هذه الأزمة في الدوري الإماراتي، بالتحديد في مباراة العين والوحدة بالجولة الـ19 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين 2022.

وبعد نهاية هذه المباراة نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين، وجاء قرار لجنة الانضباط بمعاقبة لاعب العين إيريك جورجينس بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه 150 ألف درهم، بسبب الاعتداء على أحد أفراد الأمن.

ومنع مدرب اللياقة بالعين من مرافقة الفريق في 4 مباريات ووقعت غرامة عليه قدرها 75 ألف درهم، بسبب اشتراكه مع اللاعب السابق واعتدائه على جماهير الوحدة.

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