برشلونة ضد البايرن.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، العديد من المباريات المهمة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويلاقي برشلونة نظيره بايرن ميونخ في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه أتلتيكو مدريد منافسه ليل الفرنسي.

جدول مواعيد مباريات اليوم 23 أكتوبر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ستاد بريست ضد باير ليفركوزن - 7.45 مساء - beIN Sports 3

أتالانتا ضد سيلتيك - 7.45 مساء - beIN Sports 2

برشلونة ضد بايرن ميونخ - 10 مساء - beIN Sports 1

مانشستر سيتي ضد سبارتا براج - 10 مساء - beIN Sports 3

يونج بويز ضد إنتر - 10 مساء - beIN Sports 5

لايبزيج ضد ليفربول - 10 مساء - beIN Sports 2

بنفيكا ضد فينورد - 10 مساء - beIN Sports 6

أتلتيكو مدريد ضد ليل - 10 مساء - beIN Sports 4

ريد بول سالزبورج ضد دينامو زغرب - 10 مساء - beIN Sports 8

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

سبورتنج براجا ضد بودو جليمت - 5.30 مساء - beIN Sports 5

جلطة سراي ضد إلفسبورج - 5.30 مساء - beIN Sports 4

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي ضد فيسل كوبيه - 1 ظهرا - SSC Sport

شانجهاي شينخوا ضد كاواساكي فرونتال - 3 عصرا - beIN AFC

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