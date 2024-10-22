شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (فيديوهات)
كتب - محمد القرش:
انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا
وشهد الشوط الأول تقدم الغواصات الصفراء الألمانية على العملاق الإسباني، بثنائية دونيل مالين وجيمي بينو جيتنز "30، 34".
🚨🚨🚨🚨🚨🚨 دورتموند يسجل.
هدف بوروسيا دورتموند على ريال مدريد.
ماليين يسجل في البرنابيو.
pic.twitter.com/CClpTrM6z1
— عمرو (@bt3) October 22, 2024
وكان قد فاز ريال مدريد في المباراة الأولى على شتوتجارت الألماني بثلاثية مقابل هدف، والخسارة من ليل الفرنسي بهدف نظيف في الجولة الثانية.
بوروسيا دورتموند يضيف الهدف الثاني في شباك ريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #دورتموند pic.twitter.com/wlGnSTe7AH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 22, 2024
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