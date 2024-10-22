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شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (فيديوهات)

11:26 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد

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كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

وشهد الشوط الأول تقدم الغواصات الصفراء الألمانية على العملاق الإسباني، بثنائية دونيل مالين وجيمي بينو جيتنز "30، 34".

وكان قد فاز ريال مدريد في المباراة الأولى على شتوتجارت الألماني بثلاثية مقابل هدف، والخسارة من ليل الفرنسي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

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