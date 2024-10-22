ملف مصراوي..عقوبات كهربا.. وفاة شحتة الاسكندراني.. موقف الزمالك من السوبر

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الاثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

الأهلي يُقرر عودة كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته

أعلن النادي الأهلي، عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، إلى القاهرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

الإمارات تغرم ثلاثي الزمالك 8 ملايين جنيه

قررت السلطات الإماراتية تغريم ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ومحمد صبحي ونبيل عماد دونجا، 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب مشاجرتهم مع فرد أمن عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

"هل يتم عرضه للبيع؟".. مصدر يفجر مفاجأة بما فعله كهربا مع كولر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل الكاملة لما بدر من محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، أدى إلى استبعاده من معسكر الفريق في الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري في الفترة الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

باسم مرسي يحيي ذكرى إيهاب جلال بهذه الصورة

أحيا باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ذكري الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للدروايش ومنتخب مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

أسطورة سيد البلد.. أبرز 5 معلومات عن شحتة الاسكندراني بعد وفاته اليوم

أعلن نادي الاتحاد السكندري، وفاة أسطورته في الحقبة التاريخية، شحتة الإسكندراني، بعد صراع مع المرض، اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

دوري السيدات.. فوز تاريخي للأهلي وانتصار جديد للزمالك

حققت سيدات الأهلي الفوز على المعادي واليخت، برباعية نظيفة وهي أكبر نتيجة يحققها الفريق حتى الآن، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري للسيدات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

Couples الدوري المصري "بسبب خناقة بينا كنت ببوس إيدها قبل أي ماتش".. قصة حب بركات وزوجته

رغم عدم ظهورها الإعلامي، إلا أن محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لا يترك مناسبة دون أن يتحدث عنها، وعن إبنائه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

"أولهم حسام حسن وشوبير".. نجوم تعرضوا لعقوبات من محمد رمضان في الأهلي

استهل محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مشواره مع الأهلي بتغريم لاعب فريقه محمود عبد المنعم "كهربا" مليون جنيه بسبب مشادة وقعت بينه وبين المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

الزمالك يُعلن عن اجتماع لحسين لبيب لبحث الاعتذار عن عدم استكمال السوبر المصري

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن عقد رئيس مجلس إدارته اجتماع عاجل مع أمين الصندوق حسام المندوه رئيس بعثة الفريق في الإمارات؛ لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري.(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)

هاتريك رحيمي والدوسري.. فيديو أهداف مباراة فوز الهلال على العين بدوري أبطال آسيا

التقي الهلال ضد نظيره العين اليوم من ضمن منافسات الجولة الثالة من دوري أبطال آسيا 2024/25. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا...)