مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

شوبير يكشف مفاجأة في أزمة كهربا بمعسكر الأهلي

12:25 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (3)
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (2)
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 5 صورة
    محمود كهربا من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

قال الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع على قناة "الأهلي" : "حتى الآن المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك فإذا نفذ الزمالك تهديده بالانسحاب أتوقع تصعيد بيراميدز بدلاً في نهائي كآس السوبر وأتمنى أن الأزمة تعدي على خير وكل واحد يعرف حدوده".

وأضاف شوبير كاشفا مفاجأة بخصوص أزمة كهربا: "موضوع كهربا كل الناس بتتكلم عليه، وبسبب موضوع كهربا حصلت مشادة بينه وبين المدير الرياضي مغلطتش ومقلش ألفاظ خارجة والأهلي غرمه وعرفه غلطه وحاسبه، مفروض الناس تقول أن النادي الأهلي في انضباط وقوانين".

وانتشرت عدة أقاويل وأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن محمود عبد المنعم كهربا تلفظ بألفاظ خارجة وغاضبة بعد انتهاء مباراة الأهلي وسيراميكا.

أحمد شوبير كهربا معسكر الأهلي مارسيل كولر مشكلة كهربا ماذا فعل كهربا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ملف مصراوي..عقوبات كهربا.. وفاة شحتة الاسكندراني.. موقف الزمالك من السوبر

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو