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"دوري أبطال أوروبا وآسيا".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

09:01 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

مواعيد مباريات اليوم

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كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية والعربية، ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أهم اللقاءات والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

موناكو ضد سرفينا زافيزدا.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

ميلان ضد كلوب بروج.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

يوفنتوس ضد شتوتجارت.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

باريس سان جيرمان ضد إيندهوفن.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

أرسنال ضد شاختار دونيتسك.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

أستون فيلا ضد بولونيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

دوري أبطال آسيا:

الاستقلال ضد النصر.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت AFC 1.

الغرافة ضد الوصل.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت AFC.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم دوري أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا
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