هاتريك رحيمي والدوسري.. فيديو أهداف مباراة فوز الهلال على العين بدوري أبطال آسيا

كتب ـ محمد الميموني:

التقي الهلال نظيره العين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالة من دوري أبطال آسيا 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بـ 5 أهداف مقابل 4 أهداف للعين.

سجل سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقيقة 39، 67، الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، وأحرز الرابع للعين ماتيو سانباريا في الدقيقة 63، فيما أحرز خماسية الهلال السعودي، رينان لودي في الدقيقة 26، سافيتش في الدقيقة 45+2، سالم الدوسري في الدقائق، 45+5، 65، 75، وأحرز علي البليهي هدفا في الدقيقة 82.

والجدير بالذكر أن نيمار شارك مع فريق الهلال بعد غيابه سنه تقريباً من الإصابة