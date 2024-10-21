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هاتريك رحيمي والدوسري.. فيديو أهداف مباراة فوز الهلال على العين بدوري أبطال آسيا

09:46 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

مباراة الهلال والعين

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كتب ـ محمد الميموني:

التقي الهلال نظيره العين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالة من دوري أبطال آسيا 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بـ 5 أهداف مقابل 4 أهداف للعين.

سجل سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقيقة 39، 67، الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، وأحرز الرابع للعين ماتيو سانباريا في الدقيقة 63، فيما أحرز خماسية الهلال السعودي، رينان لودي في الدقيقة 26، سافيتش في الدقيقة 45+2، سالم الدوسري في الدقائق، 45+5، 65، 75، وأحرز علي البليهي هدفا في الدقيقة 82.

والجدير بالذكر أن نيمار شارك مع فريق الهلال بعد غيابه سنه تقريباً من الإصابة

مباراة الهلال والعين دوري أبطال آسيا سفيان رحيمي الهلال السعودي العين الامارتي
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