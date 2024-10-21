ابنة كريستيانو رونالدو تظهر بقميص محمد صلاح (صورة)

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كتب - محمد القرش:

نشرت زوجة اللاعب كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز، صورة لأولادها أثناء تواجدهم في صالون تجميل.

وظهرت ابنة رونالدو وجورجينا في الصورة، بقميص اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح.

وتتواجد عائلة كريستيانو رونالدو في دولة المملكة العربية السعودية، بعد انضمام البرتغالي إلى فريق النصر في موسم 2022/23.

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