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ابنة كريستيانو رونالدو تظهر بقميص محمد صلاح (صورة)

05:50 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    رونالدو وجورجينا وأبنائهم
  • عرض 15 صورة
    جورجينا وصديقها كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    آلانا مارتينا ابنة كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
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    عائلة رونالدو
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كتب - محمد القرش:

نشرت زوجة اللاعب كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز، صورة لأولادها أثناء تواجدهم في صالون تجميل.

وظهرت ابنة رونالدو وجورجينا في الصورة، بقميص اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح.

وتتواجد عائلة كريستيانو رونالدو في دولة المملكة العربية السعودية، بعد انضمام البرتغالي إلى فريق النصر في موسم 2022/23.

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