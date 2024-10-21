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وفاة أسطورة الاتحاد السكندري شحتة الإسكندراني

05:07 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

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أعلن نادي الاتحاد السكندري منذ قليل، وفاة أسطورته في الحقبة التاريخية، شحتة الإسكندراني، بعد صراع مع المرض.

وفي المقابل، حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على نعي شحتة الإسكندراني نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري الأسبق

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة شحته الإسكندراني نجم منتخب مصر والإتحاد السكندري الأسبق بعد صراع مع المرض.

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نادي الاتحاد السكندري شحتة الإسكندراني أشرف صبحي وفاة شحته الإسكندراني
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