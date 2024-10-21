أول تدخل للخطيب بعد خروج كهربا من معسكر الأهلي

كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تدخل محمود الخطيب من أجل فرض حالة من الانضباط مرة أخرى لمعسكر الأهلي في الإمارات، الذي يقام حاليا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمواقع مصراوي، أن محمود الخطيب سوف يجتمع مع جميع اللاعبين على هامش مران اليوم، في حضور السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ومحمد رمضان المدير الرياضي.

وأوضح المصدر، أن الخطيب سيطالب الجميع بالتركيز في الملعب فقط، وعودة الانضباط، وعدم الخروج عن النص، وعدم الحديث عن أي قرارات إدارية، يتخذها المدير الرياضي بعد استبعاد كهربا.

وكان النادي الأهلي، أعلن صباح اليوم، استبعاد محمود كهربا، من معسكر الإمارات، وإعادته إلى القاهرة، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، بسبب الاعتراض الغير لائق على عدم المشاركة في مواجهة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس الأحد في قبل نهائي كأس السوبر المصري.



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