مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

خماسية برشلونة في إشبيلية تخطف صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد (فيديو)

12:08 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

برشلونة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وإشبيلية التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واكتسح برشلونة نظيره إشبيلية بخماسية مقابل هدف على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

سجل هدف برشلونة الأول، ليفاندوفسكي في الدقيقة 24.

سجل هدف برشلونة الثاني، بيدري في الدقيقة 28.

سجل هدف برشلونة الثالث، ليفاندوفسكي في الدقيقة 39.

سجل هدف برشلونة الرابع، بابلو توري في الدقيقة 82.

سجل هدف إشبيلية، ستانيس في الدقيقة 87.

سجل هدف برشلونة الخامس، بابلو توري في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة خطف برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من ريال مدريد بعد الوصول إلى 27 نقطة، متفوقا على الملكي بفارق 3 نقاط.

اقرأ أيضًا:

برشلونة برشلونة اليوم مباريات برشلونة برشلونة وإشبيلية مباراة برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من مارسيل كولر على مباراة نهائي كأس السوبر المصري

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو