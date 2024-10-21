خماسية برشلونة في إشبيلية تخطف صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وإشبيلية التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واكتسح برشلونة نظيره إشبيلية بخماسية مقابل هدف على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

سجل هدف برشلونة الأول، ليفاندوفسكي في الدقيقة 24.

سجل هدف برشلونة الثاني، بيدري في الدقيقة 28.

سجل هدف برشلونة الثالث، ليفاندوفسكي في الدقيقة 39.

سجل هدف برشلونة الرابع، بابلو توري في الدقيقة 82.

سجل هدف إشبيلية، ستانيس في الدقيقة 87.

سجل هدف برشلونة الخامس، بابلو توري في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة خطف برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من ريال مدريد بعد الوصول إلى 27 نقطة، متفوقا على الملكي بفارق 3 نقاط.

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