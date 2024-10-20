"أشطر قائد في العالم".. زوجة مروان عطية تدعمه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري



كتب - يوسف محمد:

حرصت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زوجها، خلال مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ونشرت سلمى صقر عبر حسابها، الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها من المباراة، وعلقت عليها: "عاش يا أجمل وأشطر قائد في العالم".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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