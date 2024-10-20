مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يحقق 3 أرقام تاريخية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

09:32 م الأحد 20 أكتوبر 2024

سرعة محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حقق محمد صلاح 3 أرقام قياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي في الجولة الثامنة.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في الفوز على البلوز بثنائية مقابل هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح تاسع هداف تاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع لاعب توتنهام السابق، جيرمين ديفو، برصيد 162 هدفا.

وثاني أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في نفس المباراة "34"، خلف لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني "35".

وعادل الجناح المصري منافسه تيري هنري في عدد التمريرات الحاسمة ويصبح في المركز الـ13 تاريخيا بـ 73 تمريرة حاسمة.

واحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

اقرأ أيضًا:

بعد هدف صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الزمالك يكشف لمصراوي حقيقة القبض على ثلاثي الفريق

صلاح ليفربول وتشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي محد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
8 صور لظهور محمد النني في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وسيراميكا

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو