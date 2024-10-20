محمد صلاح يحقق 3 أرقام تاريخية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حقق محمد صلاح 3 أرقام قياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي في الجولة الثامنة.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في الفوز على البلوز بثنائية مقابل هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح تاسع هداف تاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع لاعب توتنهام السابق، جيرمين ديفو، برصيد 162 هدفا.

وثاني أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في نفس المباراة "34"، خلف لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني "35".

وعادل الجناح المصري منافسه تيري هنري في عدد التمريرات الحاسمة ويصبح في المركز الـ13 تاريخيا بـ 73 تمريرة حاسمة.

واحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

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