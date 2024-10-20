بعد هدف صلاح اليوم... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 20 أكتوبر 2024

09:18 م الأحد 20 أكتوبر 2024

كتب ـ محمد الميموني:

سجل محمد صلاح هدف في مرمى تشيلسي الإنجليزي وساعد فريقه في الفوز بهدفين مقابل هدف.

وفي السطور التالية نعرض ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024 حتى الآن:

1ـ إيرلنج هالاند: مانشستر سيتي (10) أهداف

2 ـ بريان مبيومو: برنيتفورد ( 6) أهداف

3ـ كول بالمر: تشيلسي (6) أهداف

4 ـ أولى واتكينز: أستون فيلا (5) أهداف

5 ـ محمد صلاح: ليفربول (5) أهداف

6-لويس دياز: ليفربول (5) أهداف

7 ـ داني ويلبيك : برايتون (5) أهداف

8 ـ نيو لاس جاكسون: تشيلسي (5) أهداف