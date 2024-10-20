بعد هدف صلاح اليوم... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
سجل محمد صلاح هدف في مرمى تشيلسي الإنجليزي وساعد فريقه في الفوز بهدفين مقابل هدف.
وفي السطور التالية نعرض ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024 حتى الآن:
1ـ إيرلنج هالاند: مانشستر سيتي (10) أهداف
2 ـ بريان مبيومو: برنيتفورد ( 6) أهداف
3ـ كول بالمر: تشيلسي (6) أهداف
4 ـ أولى واتكينز: أستون فيلا (5) أهداف
5 ـ محمد صلاح: ليفربول (5) أهداف
6-لويس دياز: ليفربول (5) أهداف
7 ـ داني ويلبيك : برايتون (5) أهداف
8 ـ نيو لاس جاكسون: تشيلسي (5) أهداف
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