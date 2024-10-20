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الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا (فيديو وصور)

08:40 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الخطيب وسامي قمصان
  • عرض 8 صورة
    الخطيب وياسر إبراهيم
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب وكولر
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب ومحمد الشناوي
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب وكريم نيدفيد
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب مع عمرو السولية
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كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه الدعم إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصرى بالإمارات.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية، مع نادي الزمالك، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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محمود الخطيب النادي الأهلي لاعبو الأهلي
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