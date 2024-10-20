الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا (فيديو وصور)

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كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه الدعم إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصرى بالإمارات.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية، مع نادي الزمالك، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حصري - توجه لاعبي الأهلي لملعب المباراة بمؤازرة خاصة من الكابتن محمود الخطيب pic.twitter.com/UiKkcBTrWo — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 20, 2024

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