أول تعليق من ناصر ماهر بعد الفوز على بيراميدز

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كتب - يوسف محمد:

أعرب ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على حساب بيراميدز، الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وقال ماهر في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "الحمدلله على الفوز والصعود لنهائي كأس السوبر، تمكن من تنفيذ تعليمات المدير الفني، وربنا أكرمني بصناعة هدف التعادل للفريق".

وأضاف: "قصدنا ترك جزء من مساحة الملعب لفريق بيراميدز، من أجل اللعب على المرتدات واستغلال المساحات خلف دفاع بيراميدز".

واختتم: "أغلقنا صفحة مباراة اليوم أمام بيراميدز، نستعد للمباراة النهائية، التي ستكون صعبة بكل تأكيد".

ويلاقي الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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