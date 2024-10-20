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فوز مثير لمانشسترسيتي على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

06:07 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    جفارديول لاعب مانشستر سيتي
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    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
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    جون ستونز - مانشستر سيتي
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كتب - محمد الميموني:

التقي مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

وتقدم السيتي على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، وأحرز هدفا مان سيتي، جفارديول في الدقيقة 33 وستونز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضائع والمباراة، فيما أحرز هدف وولفرهامبتون يورجن لارسن.

ويأتي مان سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة من 8 مباريات (بعد مباراة اليوم).

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