"مواجهة مصرية".. التشكيل الرسمي لمواجهة نيس ونانت في الدوري الفرنسي

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق نيس الفرنسي نظيره نانت اليوم، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ملعب بوجوار".

وتشهد مباراة الفريقين اليوم، مشاركة الثنائي محمد عبد المنعم رفقة فريق نيس، فيما يشهد تشكيل نانت مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي.

وجاء تشكيل نيس للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

الدفاع: محمد عبد المنعم، مويس بومبيتو، أنتوني ميندي.

الوسط: علي العبدي، هشام بوداوي، أنتوني ميندي، جوناتان كلوس

الهجوم: جيريمي بوجا، يوسوفا موكوكو، إيفان جيسان.

فيما جاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

الدفاع: ناثان زيزي - جان شارل كاستيليتو، نيكولاس كوزا، كيلفين أميان.

الوسط: بيدرو شيريفيا، فلوران موليه، جون ليبينان.

الهجوم: موسيس سيمون، مصطفى محمد، ماتياس ألبين.

ويدخل فريق نيس اللقاء وهو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق نانت في المركز الـ11 بنفس الرصيد من النقاط.