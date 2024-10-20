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صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

05:28 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي بعد قليل.

تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - جرافينبيرش - جونز.

خط الهجوم: صلاح - جوتا - جاكبو.

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ليفربول وتشيلسي صلاح تشكيل ليفربول تشكيل تشيلسي الدوري الإنجليزي
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