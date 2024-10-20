صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي بعد قليل.
تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي
حراسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - أرنولد.
خط الوسط: سوبوسلاي - جرافينبيرش - جونز.
خط الهجوم: صلاح - جوتا - جاكبو.
اقرأ أيضًا:
Couples الدوري المصري..لما اعتزل تبسطت وشرفني أنا وولادي.. قصة حب ناجي جدو وزوجته شروق
فيديو قد يعجبك: