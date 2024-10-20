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"كرة مقصية".. حسام باولو يسجل هدف رائع مع منتخب مصر للكرة الشاطئية في مرمى غانا (فيديو)

12:33 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية

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كتب - يوسف محمد:

قاد لاعب نادي الزمالك وسموحة السابق حسام باولو، منتخب مصر للكرة الشاطئية لتحقيق فوز كبير، على حساب نظيره المنتخب الغاني، في أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.

ونجح حسام باولو في تسجيل هدف رائع، بمقصية سكنت شباك المنتخب الغاني.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب غانا، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، في إفتتاح مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، في الغردقة خلال الفترة من 19 أكتوبر الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

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الكرة الشاطئية منتخب مصر حسام باولو
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