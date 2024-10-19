"لمتابعة مباراة السوبر".. مؤمن زكريا ينشر الصورة الأولى له بعد الوصول إلى الإمارات

كتب - يوسف محمد:

وصل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مؤمن زكريا إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم، لمتابعة مباراة السوبر المصري.

ونشر نجم الأهلي السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في فندق الإقامة بالإمارات.

وتقام بطولة السوبر المصري، في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى يوم 24 من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات الدوري نصف النهائي لبطولة السوبر المصري غداً، بمباراتين الأولى تجمع بين الزمالك وبيراميدز، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساءً، فيما يلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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