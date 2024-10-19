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نكسة أرسنال وريمونتادا اليونايتد.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

10:38 م السبت 19 أكتوبر 2024

بورنموث ضد أرسنال

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت 19 أكتوبر.

وسقط أرسنال في فخ بورنموث بثنائية دون رد بعد طرد المدافع ويليام ساليبا، بينما استطاع مانشستر يونايتد في الفوز بثنائية بعد التأخر بهدف أمام برينتفورد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

أرسنال ضد برونموث - (0-2)

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - (2-1)

توتنهام ضد وست هام - (4-1)

فولهام ضد أستون فيلا - (1-3)

نيوكاسل ضد برايتون - (0-1)

ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون - (3-2)

إبسويتش تاون ضد إيفرتون - (0-2)

وتستأنف مواجهات الجولة الثامنة غدا الأحد، بمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون.

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