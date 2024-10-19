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البلدوزر.. الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي يستعيد أجمل أهداف عمرو زكي (فيديو)

10:11 م السبت 19 أكتوبر 2024

عمرو زكي

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كتب ـ محمد الميموني:

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي مجموعة من أهداف عمرو زكي مع فريقه السابق ويجان، وعلق عليها: "ذكريات وأهداف لا تنسي للبلدوزر المصري في يوم ميلاده".

لعب عمرو زكي نجم منتخب مصر و نادي ويجان الإنجليزي خلال موسم 2009-2008 حيث شارك مع الفريق في 29 مباراة سجل خلالهما 10 أهداف، قبل أن يخوض فترة إعارة قصيرة مع هال سيتي في 2010 لعب خلالها 6 مباريات فقط ولم يحرز أهداف.

حصل البلدوزر بعد توهج نجمه فى البريميرليج على إشادة من ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية بأنه أضاف روحا جديدة داخل ويجان، كما شبهه ديف ويلان رئيس النادى بآلان شيرار الهداف التاريخى السابق لإنجلترا ونيوكاسيل يونايتد.

عمرو زكي الدوري الإنجليزي البلدوزر نادي ويجان الإنجليزي ديفيد بيكهام
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